Комо оголосило про підписання Варана

Французький захисник Рафаель Варан став гравцем італійського клубу Комо.

Про це повідомляє пресслужба новачка Серії А.

Угода розрахована на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

Раніше француз виступав за Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.