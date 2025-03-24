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Гасперіні: Інтерес Роми – привід для гордості

Олег Дідух — 24 березня 2025, 20:06
Гасперіні: Інтерес Роми – привід для гордості
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні прокоментував інтерес до своєї персони з боку Роми Артеми Довбика.

Фахівця цитує Джанлука Ді Марціо.

"Інтерес Роми? У них є Раньєрі, чудовий тренер. Рома – прекрасний клуб із неймовірними вболівальниками. Інтерес такого клубу – привід для гордості, але важко передбачити, що станеться в майбутньому. Рома – це як збірна, вона всім подобається.

У футболі нечасто трапляються такі довгі приклади співпраці, як між мною та Аталантою. Для мене це було прекрасно, це був чудовий відрізок життя. У всіх історіях є початок і кінець. Ви знаєте початок, а кінець – майже ніколи. Це була неймовірна подорож, що увінчалася перемогою в Лізі Європи", – заявив тренер.

Гасперіні очолює Аталанту з 2016 року, проте, ймовірно, покине клуб наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося про те, що пріоритетний варіантом для тренера є Ювентус.

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