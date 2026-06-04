Баєр визначився з новим тренером – Романо

Новим головним тренером леверкузенського Баєра стане Карлес Мартінес Новель.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода вже укладена, незабаром про неї оголосять офіційно. На посаді головного тренера Баєра Мартінес Новель замінить Каспера Юльмана, який очолює команду з вересня минулого року.

Новель з червня 2023 року очолює Тулузу, проте наприкінці червня покине свою посаду. Для 42-річного іспанського фахівця іспанський клуб став першим самостійним тренерським досвідом на дорослому рівні – до цього він очолював збірну Кувейту U-20.

Раніше повідомлялося про те, що Баєру запропонували послуги Альваро Арбелоа, проте німецький клуб від них відмовився. Пріоритетною кандидатурою для Баєра був Андоні Іраола, проте він очолить Ліверпуль.