Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баєр визначився з новим тренером – Романо

Олег Дідух — 4 червня 2026, 13:41
Баєр визначився з новим тренером – Романо
Карлес Мартінес Новель
Getty Images

Новим головним тренером леверкузенського Баєра стане Карлес Мартінес Новель.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода вже укладена, незабаром про неї оголосять офіційно. На посаді головного тренера Баєра Мартінес Новель замінить Каспера Юльмана, який очолює команду з вересня минулого року.

Новель з червня 2023 року очолює Тулузу, проте наприкінці червня покине свою посаду. Для 42-річного іспанського фахівця іспанський клуб став першим самостійним тренерським досвідом на дорослому рівні – до цього він очолював збірну Кувейту U-20.

Раніше повідомлялося про те, що Баєру запропонували послуги Альваро Арбелоа, проте німецький клуб від них відмовився. Пріоритетною кандидатурою для Баєра був Андоні Іраола, проте він очолить Ліверпуль.

Баєр Леверкузен

Баєр Леверкузен

Арбелоа запропонували німецькому гранду – ЗМІ
Захисник Баєра хоче повернутися в Ла Лігу
Легенда Атлетико Мадрид може очолити Баєр
Тренер Брайтона відхилив пропозицію Баєра
Бундесліга. Баварія здійснила камбек у матчі з Майнцом, дубль Шика приніс перемогу Баєру

Останні новини