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Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського півзахисника через політичні мотиви

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 17:52
Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського півзахисника через політичні мотиви
Джон Хейтінга
Аякс

Амстердамський Аякс відмовився від ідеї підписання хавбека Краснодара Едуарда Сперцяна через його гру у Росії.

Про це повідомляє Armenie Football.

Попри те, що у клубі захоплюються грою 25-річного вірменина, "аяксіди" не бажають вести торгівлю з російським клубом.

Зазначимо, що сам Сперцян є вихованцем Краснодара та уродженцем Росії, має подвійне громадянство, але представляє збірну Вірменії.

Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий продати свого російського гравця заради трансферу Забарного.

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