Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського півзахисника через політичні мотиви
Джон Хейтінга
Аякс
Амстердамський Аякс відмовився від ідеї підписання хавбека Краснодара Едуарда Сперцяна через його гру у Росії.
Про це повідомляє Armenie Football.
Попри те, що у клубі захоплюються грою 25-річного вірменина, "аяксіди" не бажають вести торгівлю з російським клубом.
Зазначимо, що сам Сперцян є вихованцем Краснодара та уродженцем Росії, має подвійне громадянство, але представляє збірну Вірменії.
Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий продати свого російського гравця заради трансферу Забарного.