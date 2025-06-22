Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського півзахисника через політичні мотиви

Амстердамський Аякс відмовився від ідеї підписання хавбека Краснодара Едуарда Сперцяна через його гру у Росії.

Про це повідомляє Armenie Football.

Попри те, що у клубі захоплюються грою 25-річного вірменина, "аяксіди" не бажають вести торгівлю з російським клубом.

🇦🇲

Comme nous le savons, l’Ajax 🇳🇱 continue de s’intéresser et d’admirer Eduard Spertsyan 🇦🇲 !



Malheureusement au sein club néerlandais, il n’y a pas de volonté d’envoyer une offre en Russie 🇷🇺 pour des raisons politiques.



Donc le joueur n’ira pas à l’Ajax cet été.#Spertsyan pic.twitter.com/m3iXSMXhtx — Arménie Football (@ArmenieFootball) June 22, 2025

Зазначимо, що сам Сперцян є вихованцем Краснодара та уродженцем Росії, має подвійне громадянство, але представляє збірну Вірменії.

Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий продати свого російського гравця заради трансферу Забарного.