Полісся назвало стадіон, де гратиме домашні матчі єврокубків

Житомирське Полісся гратиме номінально домашні матчі Ліги конференцій в Словаччині.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Вовки" планують проводити свої єврокубкові поєдинки в Кошице на арені "Košická Futbalová Aréna". Раніше номінально домашні для себе ігри там вже грали Дніпро-1 та Кривбас. Арена є домашнім стадіоном місцевого клубу Кошице, місткість складає 12 555 осіб.

За підсумками сезону 2024/25 Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Вовки" стартуватимуть у Лізі конференцій починаючи з другого кваліфікаційного раунду.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра). Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 (вдома) та 31 липня (на виїзді).

Раніше команду очолив Руслан Ротань, який привів Олександрію до срібних медалей УПЛ сезону 2024/25.