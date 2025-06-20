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Полісся назвало стадіон, де гратиме домашні матчі єврокубків

Микола Дендак — 20 червня 2025, 16:18
Полісся назвало стадіон, де гратиме домашні матчі єврокубків
ФК Полісся

Житомирське Полісся гратиме номінально домашні матчі Ліги конференцій в Словаччині.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Вовки" планують проводити свої єврокубкові поєдинки в Кошице на арені "Košická Futbalová Aréna". Раніше номінально домашні для себе ігри там вже грали Дніпро-1 та Кривбас. Арена є домашнім стадіоном місцевого клубу Кошице, місткість складає 12 555 осіб.

За підсумками сезону 2024/25 Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Вовки" стартуватимуть у Лізі конференцій починаючи з другого кваліфікаційного раунду.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра). Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 (вдома) та 31 липня (на виїзді). 

Раніше команду очолив Руслан Ротань, який привів Олександрію до срібних медалей УПЛ сезону 2024/25.

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