Олександрія оголосила про відхід Філіппова

32-річний нападник Олександр Філіппов покинув Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.

Нападник дебютував за Олександрію 12 серпня 2024 року у виїзному матчі проти черкаського ЛНЗ (0:2). Загалом, в УПЛ відіграв 27 матчів, забивши 10 голів. Ще один поєдинок провів в Кубку України.

Раніше була інформація, що форвард продовжить кар'єру у Поліссі. Він на менш вигідні фінансові умови. Очікуваний термін контракту Філліпова в Житомирі – 2 роки.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія)