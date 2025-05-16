Далі до нових викликів, – Ашур емоційно попрощався з Поліссям

Колишній головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур попрощався з командою. Він подякував усім за цей час та сказав, що готується до нових викликів.

Наставник опублікував прощальний пост у себе в соцмережах.

" Дякую всім, хто був поруч, дякую всім, хто був проти - я став сильнішим завдяки кожному з вас. Дякую грі у футбол, яка відкрила мені свою темну сторону, але ніколи не зраджувала. Далі до нових викликів. Дякую, Житомир", – підсумував свій шлях в Поліссі Ашур.

Раніше директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов прокоментував відставку Імада Ашура з посади головного тренера, а також відсторонення операційного менеджера та шеф-скаута клубу.

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Нагадаємо, що в останньому матчі Української Прем'єр-ліги Полісся зіграло внічию з Динамо (0:0). А після перемоги Карпат над Олександрією (2:1) житомирський колектив упав на п'яте місце таблиці чемпіонату України, втративши позицію в єврокубковій зоні.