Далі до нових викликів, – Ашур емоційно попрощався з Поліссям
Імад Ашур
НК Верес
Колишній головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур попрощався з командою. Він подякував усім за цей час та сказав, що готується до нових викликів.
Наставник опублікував прощальний пост у себе в соцмережах.
"Дякую всім, хто був поруч, дякую всім, хто був проти - я став сильнішим завдяки кожному з вас. Дякую грі у футбол, яка відкрила мені свою темну сторону, але ніколи не зраджувала. Далі до нових викликів. Дякую, Житомир", – підсумував свій шлях в Поліссі Ашур.
Раніше директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов прокоментував відставку Імада Ашура з посади головного тренера, а також відсторонення операційного менеджера та шеф-скаута клубу.
Нагадаємо, що в останньому матчі Української Прем'єр-ліги Полісся зіграло внічию з Динамо (0:0). А після перемоги Карпат над Олександрією (2:1) житомирський колектив упав на п'яте місце таблиці чемпіонату України, втративши позицію в єврокубковій зоні.