Забарний переміг у номінації Гравець року за версією УАФ

Визначився переможець номінації Гравець року за версією Української асоціації футболу, ним став захисник Ілля Забарний.

Результати голосування повідомила пресслужба УАФ,

Футболіст Борнмуту набрав 58% голосів, що дозволило впевнено обігнати інших претендентів.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін посів другу сходинку, набравши 23,5% голосів. Третє місце дісталося вінгеру Челсі Михайлу Мудрику – 18,5%.

Зазначимо, що нещодавно Забарний за версією Transfermarkt став найдорожчим українцем в АПЛ.

Нагадаємо, раніше УАФ оголосила переможців у номінаціях Джокер року та Дебют року.