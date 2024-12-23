Забарний переміг у номінації Гравець року за версією УАФ
Ілля Забарний
УАФ
Визначився переможець номінації Гравець року за версією Української асоціації футболу, ним став захисник Ілля Забарний.
Результати голосування повідомила пресслужба УАФ,
Футболіст Борнмуту набрав 58% голосів, що дозволило впевнено обігнати інших претендентів.
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін посів другу сходинку, набравши 23,5% голосів. Третє місце дісталося вінгеру Челсі Михайлу Мудрику – 18,5%.
Зазначимо, що нещодавно Забарний за версією Transfermarkt став найдорожчим українцем в АПЛ.
Нагадаємо, раніше УАФ оголосила переможців у номінаціях Джокер року та Дебют року.