Яремчук – переможець номінації Джокер року за версією УАФ
Роман Яремчук
УАФ
Визначився переможець номінації Джокер року за версією УАФ, ним став нападник Роман Яремчук.
Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Голосування проводилось серед уболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку Яремчук набрав майже 85% голосів у даній номінації, випередивши Макса Таловєрова (понад 8%) та Олександра Зубкова (7%).
Напередодні Іван Калюжний переміг у номінації Дебют року.