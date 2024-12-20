Яремчук – переможець номінації Джокер року за версією УАФ

Визначився переможець номінації Джокер року за версією УАФ, ним став нападник Роман Яремчук.

Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Голосування проводилось серед уболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку Яремчук набрав майже 85% голосів у даній номінації, випередивши Макса Таловєрова (понад 8%) та Олександра Зубкова (7%).

Напередодні Іван Калюжний переміг у номінації Дебют року.