Забарний – про стан поля під час матчу проти Грузії: Це не рівень для гри збірних

Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний висловив незадоволення станом футбольного поля під час матчу проти Грузії у третьому турі Ліги націй.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Насамперед поле було насправді в жахливому стані, не знаю – це не рівень поля для гри збірних, на цьому про поле все, воно було просто в неймовірно жахливому стані. Можливо, для нас це щасливий стадіон, але розуміємо, що буде важка гра і що нам потрібна тільки перемога.

Хочу подякувати вболівальникам, які були на попередній грі, та запрошую усіх хто може, прийдіть та підтримайте, бо для нас це справді важливо", – сказав Забарний.

Нагадаємо, раніше на стан футбольного поля жалілися гравці обох команд. Свою думку висловив дебютант збірної України Олександр Назаренко, воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі, та вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик, чий гол приніс Україні перемогу над грузинами.

Завтра, 14 жовтня, українці прийматимуть збірну Чехії у Вроцлаві. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.