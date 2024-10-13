Назаренко поскаржився на газон у матчі Україна – Грузія

Півзахисник збірної України Олександр Назаренко приєднався до числа гравців, які розкритикували стан поля у Познані, на якому команда Сергія Реброва грала із Грузією у матчі Ліги націй.

Своїми враженнями від стану газону Назаренко поділився у коментарі Взбірна:

"Газон був не дуже хорошої якості. Грати в комбінаційний футбол на такому полі було дуже важко, тому ми виходили з ситуації та грали в свою гру, яку можна було грати, не беручи тактику".

Нагадаємо, матч проти Грузії став для Назаренка дебютним у складі збірної України. Гравець Полісся на 86-хвилині замінив Михайла Мудрика.

Матч Україна – Грузія завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Мудрик. 14 жовтня Україна зіграє з Чехією.