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Мудрик: Гру проти Грузії оцінюю позитивно, я задоволений характером збірної

Руслан Травкін — 12 жовтня, 00:33
Мудрик: Гру проти Грузії оцінюю позитивно, я задоволений характером збірної
Михайло Мудрик
УАФ

Вінгер збірної України Михайло Мудрик, який забив єдиний гол у матчі 3 туру Ліги націй Україна – Грузія (1:0), зізнався, що дуже задоволений грою та результатом.

Своїми думками футболіст поділився у післяматчевому коментарі для MEGOGO.

"Я оцінюю цю гру дуже позитивно. Я задоволений характером нашої збірної. Були труднощі з полем, які заважали, показувати свій футбол.

Перед грою ми з хлопцями знали, що сьогодні на перший план вийде боротьба. Що переможе той, хто більше хоче, хто буде більше докладати зусиль. Вважаю, що у цьому компоненті ми перемогли, ми виграли матч. А протистояння Мудрика та Кварацхелії – це інше", – заявив він.

Гравець "синьо-жовтих" прокоментував і стан газону, яким були незадоволені як гравці суперника, так і збірної України.

"Вони були незадоволені, але я хочу сказати, що ми також були незадоволені. У нас є футболісти, які добре грають на гарних покриттях. Не можна все списувати на поле, але той, хто грав у футбол зрозуміє, що таке гарне поле, а що не дуже якісне. Для всіх були однакові обставини", – сказав Мудрик.

Відреагував Михайло і на власний гол.

"Голи для нападників завжди важливі. Я просто зробив свою роботу, те, що я вмію робити", – зізнався він.

Для Мудрика це був третій гол за національну збірну. Він провів свій 25 поєдинок. Зазначимо, що у цій грі за "синьо-жовтих" дебютували відразу три футболісти.

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