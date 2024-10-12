Мудрик: Гру проти Грузії оцінюю позитивно, я задоволений характером збірної

Вінгер збірної України Михайло Мудрик, який забив єдиний гол у матчі 3 туру Ліги націй Україна – Грузія (1:0), зізнався, що дуже задоволений грою та результатом.

Своїми думками футболіст поділився у післяматчевому коментарі для MEGOGO.

"Я оцінюю цю гру дуже позитивно. Я задоволений характером нашої збірної. Були труднощі з полем, які заважали, показувати свій футбол.

Перед грою ми з хлопцями знали, що сьогодні на перший план вийде боротьба. Що переможе той, хто більше хоче, хто буде більше докладати зусиль. Вважаю, що у цьому компоненті ми перемогли, ми виграли матч. А протистояння Мудрика та Кварацхелії – це інше", – заявив він.