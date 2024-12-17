Ікарді намагається переконати Дибалу перейти в Галатасарай

Аргентинський півзахисник Роми Пауло Дибала обдумує перехід в турецький Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нещодавно нападник стамбульського клубу Мауро Ікарді провів розмову з Дибалою щодо можливого переходу в Галатасарай. Зазначається, що форвард намагається переконати свого земляка переїхати у чемпіонат Туреччини.

Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.

Раніше повідомлялося, що французький півзахисник Поль Погба зацікавлений у тренуваннях з Галатасараєм.