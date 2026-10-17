Ексфорвард Манчестер Сіті побив абсолютний рекорд турецького футболу, який тримався понад 60 років

Нападник Бурсаспора Келечі Іхеаначо вписав своє ім'я в історію турецького футболу, встановивши унікальний бомбардирський рекорд.

Про це повідомляє TMW.

У виїзному поєдинку проти Мугласпора нігерієць відзначився дублем і допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0. Він став першим гравцем в історії професійних ліг Туреччини, який забивав у десяти матчах чемпіонату поспіль.

Іхеаначо побив досягнення легенди Галатасарая Метіна Октая, яке той встановив у сезоні-1962/63. Цей рекорд 30 років тому повторив футболіст Коджаеліспора Саффет Санджакли й вони ділили його на двох із кампанії-1995/96.

Зазначимо, що Келечі виступав раніше в Англійській Прем'єр-лізі у складі Лестера та Манчестер Сіті. Минулого сезону він виграв із Селтіком чемпіонат і Кубок Шотландії.

У Бурсаспор нігерієць перейшов на правах вільного агента. За новий клуб він провів 10 матчів, у яких забив 14 голів і віддав три результативні передачі.