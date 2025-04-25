Складно сказати, – Суркіс оцінив новий формат єврокубків

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про оновлений формат єврокубкових турнірів, який запровадили від початку сезону-2024/25.

Функціонер поділився думкою в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону".

"Мені складно сказати. Це для нас було вперше, як і для інших. Дві гри останні ми зіграли краще, ніж у тому форматі, що був. Але такий формат прийнятий то будемо грати за ним. Дай Боже, щоб ми вийшли в основну стадію, грали в січні ці дві гри та могли далі проходити.



Я сподіваюся, що війна закінчиться дуже скоро і ми гратимемо на нашому рідному стадіоні при вболівальниках. І це буде інший футбол. Ми не будемо подорожувати Європою. Дві останні гри в Лізі Європи все продемонстрували. Коли ми нікуди не їздили, а цілеспрямовано готувалися до матчів, то в Туреччині зіграли 3:3 з Галатасараєм та перемогли РФШ. Так там був переліт, але він не зобов'язував нас повернутися в Україну та грати матч чемпіонату. Тому ми були краще підготовані фізично та психологічно", – розповів Суркіс.