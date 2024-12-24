Суркіс: Бажаю усім, щоб наші Захисники та Захисниці повернулись додому

Президент київського Динамо Ігор Суркіс привітав вболівальників із новорічними святами та Різдвом.

Заяву функціонера опублікував офіційний сайт "біло-синіх".

"Разом із вами ми пережили черговий важкий рік. Рік важкої боротьби за право бути українцями. Попри на всі складнощі та виклики, що доводилося нам долати, ми не втрачали оптимізму та зберігали віру в наших Захисників та Захисниць, які мужньо боронили та продовжують боронити рідні землі від нещадних загарбників. Лише завдяки їм ми всі маємо змогу займатися своєю улюбленою справою, кожного дня бачити своїх рідних та близьких, а також з упевненістю дивитися в завтрашній день.

Протягом року кожен із нас, хто як міг, допомагав тим, хто перебуває на передовій та захищає нас від нелюдів, які зазіхають на нашу з вами незалежність. Залежно від своїх можливостей – хтось фінансово, хтось діями, хтось простою молитвою за хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, чиї життя кожного дня опиняються під загрозою. Зі свого боку ми не зупинялися й не будемо зупинятися в допомозі фронту, нашим мужнім військовим, а також незахищеним верствам населення, які опинилися у скрутному становищі через війну й нинішню ситуацію у країні.

Кожного разу на Різдво та в Новий рік ми загадуємо найзаповітніші бажання, й щиро віримо, що вони обов'язково справдяться.

Не помилюся, якщо скажу, що зараз спільним для всіх українців бажанням є якомога скоріше припинення кровопролитної війни, щоб наші Захисники та Захисниці повернулися додому, мали змогу обійняти своїх рідних та близьких.

Щиро вірю, що цей час настане, і в новому 2025 році кожен із нас почує такі бажані новини", – йдеться у повідомленні.