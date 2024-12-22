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Визначився перший суперник Динамо на зимових зборах

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 21:55
Визначився перший суперник Динамо на зимових зборах
Динамо Київ

Став відомий перший суперник київського Динамо на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє Topsport.

Ним став болгарський ЦСКА 1948 з міста Софія. Поєдинок заплановано на 12 січня у місті Белек.

ЦСКА є середняком чемпіонату Болгарії та посідає 10 місце з 16 команду у турнірній таблиці після 19 зіграних матчів.

Київський клуб пішов на зимову перерву у статусі лідера УПЛ, набравши 43 залікові бали, та випереджаючи Олександрію на п'ять пунктів.

Раніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував плани клубу на зимове трансферне вікно.

Динамо Київ ЦСКА 1948

ЦСКА 1948

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