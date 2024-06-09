Шуховцев прокоментував дії Бущана в матчі проти Польщі

Колишній український воротар Ігор Шуховцев оцінив дії голкіпера збірної України в товариському матчі проти Польщі (3:1).

Його слова передає Sport.ua.

"В першому голі є кілька питань щодо дій захисту. Вони були неузгодженими. Після подачі поляками кутового Бущан зробив було крок назустріч м’ячу, однак в останній момент далі не пішов, а зупинився. Це якоюсь мірою дезорієнтувало оборонців збірної України, які не стали вести належну боротьбу, адже вважали, що голкіпер заволодіє м’ячем або ж відіб’є його подалі від воріт.

Що стосується другого м’яча, забитого Зелінським, то знову хотілося б торкнутися неузгодженості синьо-жовтих у грі в обороні. Розраховуючи на те, що партнер по команді зніме м’яча після удару поляка, Бущан не зміг зреагувати, коли той вдарився перед ним і залетів у ворота. За долю секунди до цього Малиновський хотів було зіграти головою, однак м’яч лише чиркнув його. Це спантеличило як самого Бущана, так і Бондаря, який мав би зіграти в м’яч.

В третьому голі до Бущана не може бути ніяких претензій, адже український поляк Романчук головою пробив з п’яти метрів. Це дуже складний м’яч для будь-кого із воротарів, тому я вважаю, що ніякої прив’язки до голкіпера бути не може", — сказав Шуховцев.

Нагадаємо, поєдинок завершився поразкою українців. Це був другий товариський матч України в межах підготовки до Євро-2024. У першому "синьо-жовті" розписали безгольову нічию з Німеччиною.

11 червня Україна проведе останню контрольну зустріч проти Молдови. На груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.