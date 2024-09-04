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Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

Максим Розенко — 4 вересня, 09:00
Getty Images
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

Рейтинг найстаріших футболістів УПЛ очолює Владислав Гельзін, який свою останню гру провів за Олімпік у віці 42 років 252 днів. Але, враховуючи, що він був президентом донецького клубу, навряд чи варто серйозно сприймати це лідерство. Якби не посада президента та власника клубу, Гельзін взагалі навряд чи б виступав в УПЛ. Тож лідером рейтингу за спортивним принципом можна вважати воротаря Ігоря Шуховцева, який зіграв за Металіст у 41 рік і 10 місяців.

Уродженець Одеси починав у місцевому СКА ще в чемпіонаті СРСР. Далі були Нива Вінниця, після якої Ігор знов повертався в Одесу, а потім знов їхав до Ниви. Найбільше часу Шуховцев грав у Маріуполі (1997-2009), щоправда, з невеликими відрядженнями до київського Арсенала (2004) і Таврії (2005). У 2009 році Шуха, як називали Ігоря партнери по команді, перейшов до Зорі. В Луганську він і завершив кар’єру у 2011 році. Шуха, який грав під 99 номером, перейшов на тренерську роботу, майже рік працював в тренерському штабі казахського Тоболу. Але в листопаді 2012 року отримав пропозицію від Металіста і поновив ігрову кар’єру. Свій єдиний матч за Металіст українець провів 26 травня 2013 року, після чого майже три роки очолював рейтинг.

На третьому місці — Олександр Шовковський, який протягом 23 років грав за київське Динамо і свій останній матч провів у віці 41 року 259 днів. Шовковський є найтитулованішим гравцем цього рейтингу.

Четверта сходинка в Івана Шарія, який зіграв за Ворсклу в 41 рік і 5 місяців. Нападник встиг пограти за київське та мінське Динамо, Чорноморець та Ністру, Ворсклу та запорізький Металург і навіть за болгарський Етир у 1989 році. Після здобуття Україною незалежності нападник повернувся до рідної Полтави, де продемонстрував чудове спортивне довголіття.

5 місце в рейтингу в захисника Івана Біскупа, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 40 років і 10 місяців. На професійному рівні Іван провів за Ниву 18 сезонів, зіграв 555 матчів і забив 51 гол, що є чудовим показником для захисника.

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Олег Федюков останній матч за луцьку Волинь провів у 39 років і 10 місяців, що дозволило захиснику посісти шосте місце рейтингу. Уродженець Миколаєва більшу частину кар'єри провів у Луцьку (зіграв понад 560 матчів), а в Кубку УЄФА встиг пограти за Дніпро ще в часи СРСР.

Олександр Горяїнов захищав ворота Металіста у віці 39 років і 4 місяці. Він на 7 позиції в рейтингу. Захисник Олександр Чижевський свій останній матч за Закарпаття провів у 38 років 11 місяців і у нього 8 місце. На 9 сходинці — єдиний у цьому рейтингу легіонер Таріел Капанадзе, який зіграв за тернопільську Ниву у 38 років та 6 місяців. Протягом 6 сезонів (1996-2002) грузинський півзахисник виступав у Тернополі, а до цього — 3 сезони за шепетівський Темп (1993-95), у який його запросили з Грузії.

На 10 місці рейтингу уродженець Львова Василь Леськів, який зіграв за Карпати у віці 38 років та 5 місяців. Головними командами в ігровій кар’єрі Леськіва стали Карпати та ФК Львів.

Максим Розенко, Чемпіон

#ВікГравецьДата народженняОстанній матчКлуб
142 роки 253 дніВладислав Гельзін27 серпня 19738 травня 2016Олімпік Донецьк
241 рік 10 місяцівІгор Шуховцев13 липня 197126 травня 2013Металіст Харків
341 рік 259 днівОлександр Шовковський2 січня 197518 вересня 2016Динамо Київ
441 рік 5 місяцівІван Шарій24 листопада 195718 травня 1999Ворскла Полтава
540 років 10 місяцівІгор Біскуп11 серпня 196010 червня 2001Нива Тернопіль
639 років 10 місяцівОлег Федюков13 грудня 19639 листопада 2003Волинь Луцьк
739 років 4 місяціОлександр Горяїнов29 червня 19759 листопада 2014Металіст Харків
838 років 11 місяцівОлександр Чижевський27 травня 197118 квітня 2010Закарпаття Ужгород
938 років 6 місяцівТаріел Капанадзе1 грудня 196215 червня 2001Нива Тернопіль
1038 років 5 місяцівВасиль Лесків20 грудня 196311 червня 2002Карпати Львів
Горяїнов Чемпіонат України, УПЛ Ігор Шуховцев Олександр Шовковський Олександр Чижевський Владислав Гельзін Іван Шарій Ігор Біскуп Олег Федюков Таріел Капанадзе Василь Лесків