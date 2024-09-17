Шуховцев: Лунін вже на вершині світу

Відомий український воротар Ігор Шуховцев вважає, що Андрій Лунін перебуває на вершині світу.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу", відповідаючи на питання про те, який варіант продовження кар’єри був би оптимальним для Луніна, якби не Реал.

"Важке питання, адже, якщо б він перейшов, наприклад, в Челсі, Ман Сіті, Мілан, неважливо куди, то невідомо, як би його прийняла команда, вболівальники і т.д. Тому що те, що відбувається на такому рівні – це дуже важко психологічно. Нашим хлопцям у цьому аспекті дуже важко. Ось подивіться, скільки українських легіонерів грає у топ-клубах і як це все нелегко.

Можливо, у нього пішов би поштовх і він би покращував свій голкіперський рівень? Але ж він знаходиться у Реалі, куди ще можна прагнути? Питання в тому, що він вже на вершині світу. Куди далі? Це для мене важке питання", – сказав Шуховцев.