Український тренер продовжив контракт із Актобе

Головний тренер Актобе Ігор Леонов продовжив контракт з клубом до кінця 2025 року.

Про це повідомила пресслужба казахстанської команди.

Український фахівець очолює Актобе з вересня цього року. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Казахстану, а також здобув бронзові медалі національної першості.

Чемпіонат Казахстану сезону 2024 завершився ще в листопаді. У новому сезоні Актобе під керівництвом Леонова виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше Леонов працював у молодіжних командах Іллічівця, Маріуполя, Шахтаря. Також фахівець був головним тренером Арсенала, Минаю.

Взимку 2022 року Леонов очолив Ниву Вінниця, але не провів з командою жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.