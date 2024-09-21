Леонов висловився про Мудрика: Такий талант, як він, народжується не щодня
Михайло Мудрик
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Український тренер Ігор Леонов вважає вінгера збірної України та лондонського Челсі, Михайла Мудрика, талантом, який народжується дуже рідко.
Його слова передає Qfl.kz.
"Можу сказати, що я дуже люблю молодь, виховувати їх із самого початку. Коли я працював у Шахтарі-3, там були молоді хлопці 17-20 років. І ось я починав із молоді. Можу сказати, що треба розвивати молодь. Ось Михайло Мудрик є талантом, який народжується не щодня. Там, у Шахтарі-3 були й інші таланти", – сказав Леонов.
У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 35 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Баварія оцінює можливість підписання українського вінгера Челсі.