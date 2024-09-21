Леонов висловився про Мудрика: Такий талант, як він, народжується не щодня

Український тренер Ігор Леонов вважає вінгера збірної України та лондонського Челсі, Михайла Мудрика, талантом, який народжується дуже рідко.

Його слова передає Qfl.kz.

"Можу сказати, що я дуже люблю молодь, виховувати їх із самого початку. Коли я працював у Шахтарі-3, там були молоді хлопці 17-20 років. І ось я починав із молоді. Можу сказати, що треба розвивати молодь. Ось Михайло Мудрик є талантом, який народжується не щодня. Там, у Шахтарі-3 були й інші таланти", – сказав Леонов.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія оцінює можливість підписання українського вінгера Челсі.