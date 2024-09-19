Баварія може підписати Мудрика

Баварія оцінює можливість підписання українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, Баварія все ще продовжує слідкувати за Мудриком, проте інтерес зменшився, оскільки на посаді головного тренера мюнхенців тепер знаходиться Венсан Компані, а не Томас Тухель.

Також джерело підтверджує інформацію про інтерес до 23-річного футболіста з боку французького Марселя, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Ба більше, журналісти вважають, що на даний момент варіант з переїздом в Лігу 1 є більш ймовірним, ніж продовження кар'єри в Бундеслізі. Мова йде про оренду, а не повноцінний трансфер.

У сезоні-2024/25 українець провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Баварія хоче підписати українського воротаря Реала Андрія Луніна.