Ексгравець Партизана: Діти зможуть добре підтримати команду в матчі з Динамо

Колишній півзахисник Партизана вважає, що діти зможуть забезпечити команді гучну підтримку в матчі 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Погано, що Динамо не може зіграти в Києві і буде змушене грати домашній матч десь за кордоном. Для Партизана це плюс. Так само і Партизан зіграє без вболівальників. Хоча на трибуни пустять дітей, і вони теж зможуть добре підтримувати свою команду.

Очікую, що на матчі можуть бути присутніми десь 15 тисяч дітей. Але якби стадіон в Белграді був заповнений, Динамо було б значно важче", — сказав Дуляй.