Лічильник для вкидань та ударів від воріт, виправлення карток і не тільки: IFAB готує низку змін у правилах до ЧС-2026

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) готує низку змін до правил гри, спрямованих на боротьбу із затягуванням часу.

Про це повідомляє ESPN.

Серед основних нововведень – п'ятисекундний лічильник для вкидань із ауту та ударів від воріт. Якщо арбітр визначить, що гравці навмисно затримують відновлення гри, він сигналізуватиме і відлічуватиме п'ять секунд.

Превищення цього часу призведе до зміни володіння м'ячем: вкидання буде передане супернику, а затримка удару від воріт – каратиметься кутовим на його користь.

Також планується впровадити ліміт у 10 секунд на заміни гравців. Команди, які перевищать цей час, не зможуть провести заміну і залишаться в меншості на одну хвилину.

Також пропонується обмеження у 1 хвилину для повернення гравців на поле після зупинки через травму, що дозволить уніфікувати різні підходи, які випробовувалися у АПЛ та МЛС.

Нововведення торкнуться і VAR. Зокрема, арбітри зможуть перевіряти кутові та виправляти червоні картки, отримані після другої жовтої, якщо зауважено явну помилку. Водночас швидко виконані стандарти, наприклад, кутовий, не підлягатимуть повторній зупинці гри, щоб уникнути затримок

Очікується, що рішення будуть впроваджені з 1 липня 2026 року, але їх застосування можливе вже на старті ЧС-2026, який стартує 11 червня.

Як відомо, нові правила може випробувати і збірна України, яка 26 березня зіграє півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 проти команди Швеції. У разі переможного результату команда Реброва у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфатором пари Албанія – Польща. Фінальний поєдинок запланований на 31 березня.

