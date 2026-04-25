ФІФА може дозволити проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном

У ФІФА розглядають можливість втілення механізму, який дозволить національним чемпіонатам проводити матчі за кордоном.

Про це повідомляє The Guardian.

При цьому, кожна ліга матиме право провести за межами своєї країни не більше одного матчу за сезон. Водночас, жодна країна не зможе прийняти більше 5 матчів закордонних чемпіонатів на один сезон.

При цьому, проведення кожного з таких матчів необхідно буде затверджувати на кількох рівнях: футбольною лігою, матч якої планується перенести за кордон, національною асоціацією та на рівні ФІФА, яка зможе накласти вето, якщо логістика матчу загрожуватиме самопочуттю гравців.

Протокол планують розробити до старту наступного сезону.

Нагадаємо, в грудні минулого року Серія А відмовилася від проведення матчу Мілан – Комо в Австралії.