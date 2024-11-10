Ідеальні проводи на Туманний Альбіон: Спортинг влаштував класичний камбек в останньому матчі Аморіма

Спортинг здобув вольову виїзну перемогу над Брагою в 11 турі португальської Прімейра-Ліги.

Перший тайм склався для гостей дуже невдало – Брага вела 2:0 завдяки дублю Рікарду Орти. По перерві Моріта Хідемаса скоротив відставання, але Спортинг мінімально поступався до самої кінцівки матчу, аж поки "леви" не забили три голи впродовж 15 хвилин.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-Ліга

11 тур, 10 листопада

Брага – Спортинг 2:4 (2:0)

Голи: 1:0 – Орта 20, 2:0 – Орта 45, 2:1 – Моріта 58, 2:2 – Юльманн 81, 2:3 – Гардер 89, 2:4 – Гардер 90+4

Для Рубена Аморіма це був останній матч у якості головного тренера Спортинга. Цього сезону лісабонська команда виграла 11 з 11 поєдинків у чемпіонату Португалії, а в Лізі чемпіонів посідає друге місце, маючи у своєму активі 10 очок із 12 можливих. У 4 турі найпрестижнішого євротурніру "зелено-білі" сенсаційно розгромили Манчестер Сіті – також у вольовому стилі.

Уже невдовзі Аморім приступить до роботи в Манчестер Юнайтед, який викупив його контракт у Спортинга за 10 мільйонів євро. Як розповідав сам Рубен, спершу він хотів допрацювати сезон у Лісабоні до кінця, але зрозумівши, що "червоні дияволи" не будуть чекати, погодився очолити команду вже зараз.

Аморім тренував Спортинг з 2020 року. У своєму першому повному сезоні молодий тренер допоміг "зелено-білим" уперше за 19 років повернути чемпіонство. До періоду в лісабонському клубі він також тренував Каза Пію та Брагу.