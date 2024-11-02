Новий тренер МЮ: Це надзвичайно привабливий виклик, від якого я не міг відмовитись
Майбутній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не міг дозволити собі відмовитися від пропозиції "червоних дияволів".
Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.
"На початку сезону я поговорив з президентом і сказав йому, що це мій останній сезон у Спортингу. Сезон почався дуже добре, а потім з’явився Ман Юнайтед і заплатив Спортингу за мій перехід.
Тоді я запитав у Манчестер Юнайтед, чи можу я очолити команду після завершення сезону. Це було те, чого я хотів, але МЮ відмовив. Тож для мене це було "зараз або ніколи", і я вирішив погодитись.
Деякі люди кажуть, що це через гроші. Ні. Інші клуби були готові платити мені втричі більше, але я відмовився. Манчестер Юнайтед – це той клуб, у якому я хотів працювати. Це надзвичайно спокусливий виклик, від якого я не міг відмовитись.
Так, клуб зіштовхнувся з труднощами, але мені потрібен саме такий контекст, щоб я міг запровадити свої ідеї і зробити все по-своєму. Я приведу з собою свій тренерський штаб. Це був один із ключових факторів угоди, тому що ми працюємо разом.
У мене було три дні на прийняття рішення. Я б із задоволенням залишився у Спортингу до червня, але Ман Юнайтед змінить моє життя", – сказав Аморім.
39-річний португалець приступить до виконання своїх обов’язків під час міжнародної паузи. Зазначимо, що Рубен став наймолодшим тренером МЮ з 1970 року.
Попередник Аморіма, Ерік тен Гаг напередодні вперше прокоментував звільнення з клубу. Він звернувся до вболівальників та подякував їм за підтримку.