Новий тренер МЮ: Це надзвичайно привабливий виклик, від якого я не міг відмовитись

Майбутній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не міг дозволити собі відмовитися від пропозиції "червоних дияволів".

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"На початку сезону я поговорив з президентом і сказав йому, що це мій останній сезон у Спортингу. Сезон почався дуже добре, а потім з’явився Ман Юнайтед і заплатив Спортингу за мій перехід.

Тоді я запитав у Манчестер Юнайтед, чи можу я очолити команду після завершення сезону. Це було те, чого я хотів, але МЮ відмовив. Тож для мене це було "зараз або ніколи", і я вирішив погодитись.

Деякі люди кажуть, що це через гроші. Ні. Інші клуби були готові платити мені втричі більше, але я відмовився. Манчестер Юнайтед – це той клуб, у якому я хотів працювати. Це надзвичайно спокусливий виклик, від якого я не міг відмовитись.

Так, клуб зіштовхнувся з труднощами, але мені потрібен саме такий контекст, щоб я міг запровадити свої ідеї і зробити все по-своєму. Я приведу з собою свій тренерський штаб. Це був один із ключових факторів угоди, тому що ми працюємо разом.

У мене було три дні на прийняття рішення. Я б із задоволенням залишився у Спортингу до червня, але Ман Юнайтед змінить моє життя", – сказав Аморім.