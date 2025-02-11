Златан у своєму стилі: Ібрагімович "виправив" новачка Мілана на пресконференції
Златан Ібрагімович знову продемонстрував свій характер на публіці. Легендарний швед відзначився під час презентації новачка Мілана Уоррена Бондо, якого клуб придбав у Монци.
Під час офіційної пресконференції Ібрагімович, який зараз працює у керівництві "россонері", звернув увагу на поставу француза.
Златан не став мовчати і вирішив виправити ситуацію на місці – він буквально випрямив спину Бондо, демонструючи, як має виглядати справжній гравець великого клубу.
Жест Ібрагімовича одразу став вірусним у соцмережах, викликавши безліч обговорень серед фанатів.
Нагадаємо, Бондо обійшовся Мілану у 10 мільйонів євро. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Монца оголосила про повернення легенди Мілана на посаду головного тренера.