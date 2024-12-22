Ібрагімович: Моя роль у Мілані бути Златаном

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що може на своїй посаді змінити "россонері" на краще.

Слова колишнього шведського футболіста передає сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Я Златан, і моя роль – бути Златаном. Мені ще багато чому треба навчитися, але я думаю, що я також можу багато чого дати, і я хотів би бути на позиції, де я можу щось змінити на краще. Один з моїх обов'язків тут, в Мілані, – розвивати в команді менталітет переможця, щоб переконатися, що колектив дає результат.

Я кажу гравцям: "Коли ви тут, в Мілані, якщо ви досягаєте результатів, ви можете увійти в історію". Я близький до команди, але не занадто, я перебуваю в іншій позиції, ніж коли я ще грав разом з тими, хто досі знаходиться в команді.

Нагадаємо, що в матчі-відкритті 17 туру Серії А Мілан з мінімальним рахунком переміг Верону.

Наразі підопічні Паулу Фонсеки розташувалися на восьмому місці в чемпіонаті Італії, відставання від лідируючого Наполі складає 12 очок.