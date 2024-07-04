Ібрагімович повідомив про майбутнє ключових гравців Мілана

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович повідомив, що Тео Ернандес, Рафаель Леау та Майк Меньян не покинуть команду влітку.

Про це функціонер "россонері" сказав на пресконференції.

"Так, вони залишаться. Меньян, Тео, а також Леау залишаються. Вони є одними з найсильніших гравців на своїх позиціях, вони мають контракти з нами. Вони щасливі, а нам не потрібно їх продавати.

Завдяки роботі протягом останніх двох років, у нас є шанс залучити сильних гравців і вдосконалюватися", — розповів Ібрагімович.