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Ми припустились помилки: Ібрагімович прокоментував звільнення Фонсеки

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 14:46
Ми припустились помилки: Ібрагімович прокоментував звільнення Фонсеки
Златан Ібрагімович
CNN

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович прокоментував звільнення Паулу Фонсеки з посади головного тренера.

Слова ексфутболіста наводить Sky Sport.

"Я вдячний йому за все, що він зробив, але результати не вражали. Ми припустились помилки, коли відправили його на пресконференцію і я перепрошую у нього за це.

Я розумію гнів фанатів, але ми – перші, хто незадоволений становищем. Відповідальність несе не лише тренер, а й усі інші.

Консейсау? Він переможець, дуже прямий тренер який знає, чого хоче від футболіста", – розповів Ібрагімович.

Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.

Зазначимо, раніше сам Консейсау розповів про своє бачення футболу після призначення до "россонері".

Златан Ібрагімович Мілан Паулу Фонсека

Златан Ібрагімович

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