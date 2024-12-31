Ми припустились помилки: Ібрагімович прокоментував звільнення Фонсеки

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович прокоментував звільнення Паулу Фонсеки з посади головного тренера.

Слова ексфутболіста наводить Sky Sport.

"Я вдячний йому за все, що він зробив, але результати не вражали. Ми припустились помилки, коли відправили його на пресконференцію і я перепрошую у нього за це.



Я розумію гнів фанатів, але ми – перші, хто незадоволений становищем. Відповідальність несе не лише тренер, а й усі інші.



Консейсау? Він переможець, дуже прямий тренер який знає, чого хоче від футболіста", – розповів Ібрагімович.