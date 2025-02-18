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Ібрагімович: Феєнорд не був кращим, Мілан просто вбив себе

Станіслав Лисак — 18 лютого 2025, 22:29
Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович
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Радник власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що італійська команда грала не гірше за Феєнорд (1:1) у попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів.

Про це швед розповів SkySports після вильоту "росонеррі" з ЛЧ.

"Феєноорд не був кращим за нас, ми просто вбили себе. Ми розчаровані, арбітр був суворим до Тео Ернандеса, не попередивши його перед червоною карткою... Тео не актор, він робить все, що в його силах", – сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, що на старті другого тайму лівий захисник Мілана Тео Ернандес отримав за свою симуляцію другу жовту картку, залишивши команду Сержіу Консейсау в меншості за рахунку 1:0.

Через 20 хвилин цим скористався Хуліан Карранса, який відновив паритет у матчі, чим приніс нідерландському клубу путівку до 1/8 фіналу.

Зазначимо, що минулого тижня нідерландський клуб здобув несподівану мінімальну перемогу.

Златан Ібрагімович Ліга чемпіонів Мілан

Златан Ібрагімович

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