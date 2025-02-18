Ібрагімович – про матч з Феєнордом: Ми маємо чудову історію виступів у Лізі чемпіонів

Радник власників Мілана Златан Ібрагімович прокоментував майбутній матч попереднього етапу плейоф Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

Слова функціонера наводить пресслужба УЄФА.

"Це чудові моменти. Коли на тобі є велика відповідальність, на кону так багато всього – найкращий момент для футболіста.

Мілан має чудову історію виступів у Лізі чемпіонів. Кожен матч, в якому ми граємо, ми хочемо виграти. Команда завжди посилено працює задля цієї мети.

У поєдинку з Феєнордом я очікую на більш агресивний та конкретний Мілан. Ми повинні зосередитись на самих собі й робити те, що вміємо", – розповів Ібрагімович.