Ібрагімович – про матч з Феєнордом: Ми маємо чудову історію виступів у Лізі чемпіонів
Радник власників Мілана Златан Ібрагімович прокоментував майбутній матч попереднього етапу плейоф Ліги чемпіонів проти Феєнорда.
Слова функціонера наводить пресслужба УЄФА.
"Це чудові моменти. Коли на тобі є велика відповідальність, на кону так багато всього – найкращий момент для футболіста.
Мілан має чудову історію виступів у Лізі чемпіонів. Кожен матч, в якому ми граємо, ми хочемо виграти. Команда завжди посилено працює задля цієї мети.
У поєдинку з Феєнордом я очікую на більш агресивний та конкретний Мілан. Ми повинні зосередитись на самих собі й робити те, що вміємо", – розповів Ібрагімович.
Зазначимо, що поєдинок між "россонері" та Феєнордом відбудеться сьогодні о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, перший матч команд завершився з рахунком 1:0 на користь роттердамців.
Раніше Златан висловився про можливість викупу контракту Жоау Фелікса.