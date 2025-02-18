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Ібрагімович – про матч з Феєнордом: Ми маємо чудову історію виступів у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 08:29
Ібрагімович – про матч з Феєнордом: Ми маємо чудову історію виступів у Лізі чемпіонів
Златан Ібрагімович
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Радник власників Мілана Златан Ібрагімович прокоментував майбутній матч попереднього етапу плейоф Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

Слова функціонера наводить пресслужба УЄФА.

"Це чудові моменти. Коли на тобі є велика відповідальність, на кону так багато всього – найкращий момент для футболіста.

Мілан має чудову історію виступів у Лізі чемпіонів. Кожен матч, в якому ми граємо, ми хочемо виграти. Команда завжди посилено працює задля цієї мети.

У поєдинку з Феєнордом я очікую на більш агресивний та конкретний Мілан. Ми повинні зосередитись на самих собі й робити те, що вміємо", – розповів Ібрагімович.

Зазначимо, що поєдинок між "россонері" та Феєнордом відбудеться сьогодні о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч команд завершився з рахунком 1:0 на користь роттердамців.

Раніше Златан висловився про можливість викупу контракту Жоау Фелікса.

Златан Ібрагімович Мілан Феєнорд Ліга чемпіонів-2024/25

Златан Ібрагімович

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