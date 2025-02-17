Все можливо: Ібрагімович – про викуп контракту Фелікса

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович не виключає повноцінний трансфер форварда Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікса.

Цитує слова функціонера Фабріціо Романо.

"Все можливо. Ми хочемо довіряти Жоау, щоб побачити його найкращу гру. За такого розкладу все можливо", – сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, Мілан під час зимового трансферного вікна орендував Фелікса у Челсі до кінця поточного сезону.

Напередодні з'явилась інформація, що "россонері" розглядають можливість продажу одного зі своїх ключових гравців заради викупу Фелікса. Йдеться про Тео Ернандеса або Рафала Леау.