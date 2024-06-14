Кварацхелія: Хочемо написати нову сторінку історії

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія поділився своїми очікуваннями від Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Напевно, кожен грузин мріяв про те, щоб наша збірна колись потрапила на такий великий турнір. День, коли ця мрія збулася, став для всіх нас найщасливішим. Але ми приїхали сюди не просто брати участь. Ми хочемо залишити свій слід на ЄВРО-2024 і написати нову сторінку історії.

Ми зробимо для цього все можливе.Наша команда повністю сфокусована на майбутньому турнірі і готова до нього. Вся Грузія чекає на наш дебют. 18 червня вся країна об'єднається, а ми постараємося перемогти", — сказав Кварацхелія.