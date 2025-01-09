Колишній лідер Наполі може повернутися в Серію А

Вінгер ФК Торонто Лоренцо Інсіньє може повернутися в італійську Серію А під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, 33-річний гравець попросив Торонто відпустити його в січні. На Інсіньє претендують три клуби Серії А – Монца, Фіорентина та Комо, які готові взяти гравця в аренду на півроку. Проблемою може стати зарплата в розмірі 15 мільйонів євро на рік.

Інсіньє виступає за Торонто з літа 2022 року. Сумарно відзначився за клуб 18 голами та 13 асистами в 63 матчах у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, 4 січня Фіорентина в 19 турі Серії А програла з рахунком 0:3 колишньому клубу Інсіньє, Наполі.