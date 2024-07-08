Хуст спростував чутки про зняття клубу з Першої ліги
Закарпатський Хуст спростував чутки про зняття футбольного клубу з Першої ліги України.
Пресслужба закарпатців опублікувала відповідну заяву.
"Шановні вболівальники та представники ЗМІ!
Хочемо поставити крапку у спекуляціях навколо так званого «зняття з Першої ліги сезону 2024-25 футбольного клубу "Хуст". Увесь керівний склад клубу спростовує дану інформацію та закликає довіряти лише надійним джерелам інформації.
Клуб продовжуватиме як і раніше писати свою історію у м. Хуст та за його межами, де разом із Вами, наші дорогі вболівальники, будемо розділяти наші спільні перемоги! Хуст розпочне на цьому тижні підготовку до сезону-2024/25 у Першій лізі.
Перший двотижневий збір пройде у Хусті. На цьому етапі підготовки, команда працюватиме у режимі дворазових тренувань", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, повідомлялося, що закарпатський клуб знявся з турніру через проблеми з ТЦК.
Раніше ми розповідали про історію футболіста Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.