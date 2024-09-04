Президент ПФЛ: Хуст виявився непослідовним

Президент ПФЛ Олександр Каденко вважає, що керівництво Хуста виявилось непослідовним щодо своєї участі у чемпіонаті України в Першій лізі.

Цитує функціонера Sport.ua.

"Хуст виявився непослідовним. Ще після вильоту до Другої ліги після завершення минулого сезону закарпатці збиралися знятися зі змагань під егідою ПФЛ. Навіть оформили своїм гравцям статус вільних агентів.

Коли ж зійшла з дистанції Дружба й стало можливим повернення Хуста до Першої ліги, то "містяни" запевнили мене, що жодних проблем з їхньою участю не буде. І ось такий конфуз вже на старті сезону.

Чекаю на офіційний лист від ФК Хуст, потім Центральна Рада ПФЛ ухвалить рішення про зняття закарпатців з турніру.

Звісно, це створить певні проблеми при визначенні учасників другого етапу першолігової першості, адже тепер в групі "А" буде на одну команду менше, але думаю, що знайдемо вихід з цього становища", — сказав Каденко.