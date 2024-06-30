Клуб Першої ліги знявся з турніру через проблеми з ТЦК
Закарпатський Хуст вирішив не брати участь у чемпіонаті України Першої ліги через проблеми з переїздом до Тернополя.
Про це повідомляє Sport.ua.
Закарпатці планували об'єднатися в одну команду з тернопільським аматорським колективом Подоляни та переїхати в Тернопіль через проблеми з мобілізацією. Однак даний варіант зірвався.
Клуб вже розрахувався з футболістами, які отримали статус вільних агентів. Більшість з гравців вже проходять перегляди в інших командах.
Наступного тижня Професіональна футбольна ліга розгляне питання зняття Хуста з чемпіонату.
Раніше ми повідомляли про історію Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.