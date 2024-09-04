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Наставник Хуста відповів на питання про зняття клубу з Першої ліги

Андрій Яросименко — 4 вересня, 09:33
Наставник Хуста відповів на питання про зняття клубу з Першої ліги
Володимир Циткін
ФК Хуст

Наставник Хуста, з однойменного міста Закарпатської області, Володимир Циткін прокоментував інформацію, про зняття з чемпіонату України у Першій лізі.

Його слова передає Український футбол.

"Це правда. Сьогодні розпускаємо команду. Президент вчора прийняв рішення", — сказав наставник.

Причиною такого рішення є фінансові труднощі. Ще влітку закарпатці планували об'єднатися в одну команду з тернопільським аматорським колективом Подоляни та переїхати в Тернопіль через проблеми з мобілізацією. Однак даний варіант зірвався.

Наразі команда посідає останнє місце в групі A Першої ліги. "Біло-чорні" зазнали поразки у трьох матчах чемпіонату.

Раніше ми розповідали про історію футболіста Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.

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