Епіцентр здолав Хуст у матчі третього туру Першої ліги

Сьогодні, 25 серпня, відбувся матч 3 туру Першої ліги сезону-2024/25.

Епіцентр вдома розгромив Хуст у матчі із вилученням, на 90+1 хвилині Назар Грицак отримав другу жовту картку та покинув поле. Зазначимо, що наразі команда Кам'янець-Подільського очолює таблицю Першої ліги.

Чемпіонат України — Перша ліга

3 тур, 25 серпня

Епіцентр — Хуст 5:2 (2:0)

Голи: 1 — Кравчук 35, 2:0 — Кравчук 41, 2:1 — Грицак 55, 3:1 — Кравчук 56, 4:1 — Миронюк 60, 4:2 — Гарнага 79, 5:2 — Равлик 90+4.

Нагадаємо, у другому турі сумська Вікторія на виїзді обіграла запорізький МФК Металург та здобула перші очки у сезоні. Харківські клуби Металіст 1925 та Металіст свої матчі зіграли внічию проти Кременя та Поділля відповідно.