Їм має бути соромно: Худоб'як – про матч Динамо з Галатасараєм

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що гравцям Динамо перед матчем з Галатасараєм повинно бути соромно за результати у Лізі Європи.

Цитує Худоб’яка NV.ua.

"У матчі проти Галатасарая очікую, що команда Шовковського порадує уболівальників результатом. Футболісти киян перезавантажились, пройшло багато часу після провалів на турнірі, тому українці психологічно будуть вже краще готові до цієї гри. Команду повинно мотивувати те, що в них нуль очок, їм має бути соромно за це. Вони мають докласти багато зусиль, щоб зачепитись за позитивний результат у цьому матчі. На динамівців вже не мають тиснути попередні результати, бо вже немає що втрачати, у них нуль очок, треба дивитися тільки вперед. Це футбол і в Динамо є шанси перемогти. Але, щоб це зробити потрібно показати хорошу гру, організовано зіграти в обороні та атаці, створити моменти та використати їх. До того ж команда була на зборах в Туреччині, що є великим плюсом", – зазначив Худоб’як.

Також футболіст спрогнозував рахунок зустрічі між турецьким та українським клубом.

"Чи буде поразка Динамо черговим провалом? Залежить від того, якою вона буде. Якщо це буде бездарно, без бажання, без самовіддачі — це буде провал. Але все ж думаю, що Динамо покаже хорошу гру і матч закінчиться гольовою нічиєю 1:1", – розповів Худоб’як.

Зустріч відбудеться сьогодні, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.