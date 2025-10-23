Команда перебуває у кращому стані: Худоб’як – про матч Шахтаря з Легією

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає донецький Шахтар фаворитом у протистоянні з польською Легією.

Цитує футболіста NV.ua.

Український клуб, який гратиме номінально домашній матч у Кракові, імовірно не матиме підтримки уболівальників. Проте це не повинно стати проблемою.

"У мене немає побоювань за гру Шахтаря проти Легії. Думаю, що вона буде непогана у виконанні "гірників". Так, трохи буде незвично, адже в номінально домашньому матчі українського клубу, який відбудеться в Кракові, більшість уболівальників, напевно, все ж таки підтримуватиме Легію. Але Шахтарю треба буде з цим упоратися, і в гравців не виникне з цим жодних проблем. Це не вплине на команду. Звичайно, підтримка трибун дуже важлива у будь-якому матчі, особливо коли ти граєш удома. На жаль, через повномасштабне російське вторгнення в Україну ми не можемо проводити домашні матчі на своїй території", – сказав він.

Шахтар є фаворитом зустрічі, оскільки має сильніший склад за Легію.

"Думаю, що "гірники" є фаворитами цієї гри. Зараз Шахтар перебуває у кращому стані — психологічному й емоційному. Команда має сильніших футболістів, ніж Легія. Так, у донеччан не все ідеально, але все ще попереду – вони перебувають у верхній частині турнірної таблиці чемпіонату України. Суттєвих провалів у грі немає. Тому, вважаю, що настрій з УПЛ не вплине негативно на виступ у Лізі конференцій. Форварди Шахтаря давно не забивали? Завжди є проблема, коли нападники не відзначаються. Їхня робота на полі – забивати, створювати моменти й віддавати передачі. Це може бути певною проблемою для Шахтаря. Подивимось, як зіграє український клуб. Але команді цілком під силу перемогти Легію. Думаю, потрібно грати у свій футбол, а бразильці мають проявити свою індивідуальну майстерність в атаці, створювати моменти й забивати голи. Не думаю, що в захисті Шахтаря виникнуть проблеми. Хоча це футбол – усе може статися. Подивимось. Вважаю, що рахунок буде 2:1 на користь "гірників", - сказав Худоб’як.

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Зауважимо, що команди зустрічалися між собою лише двічі ще у 2006 році в Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.