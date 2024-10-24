Протаранить будь-кого: Худоб’як назвав найнебезпечнішого гравця Роми

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що гравцям Динамо буде важко протистояти нападнику Роми Артему Довбику у матчі Ліги Європи.

Цитує Худоб’яка NV.ua.

"Думаю, що в Динамо є дуже хороші шанси на позитивний результат у грі з Ромою, оскільки італійці зараз не в найкращій формі. Вони змінили тренера і не можуть знайти свою гру, хоча Динамо також десь загубило свій ритм. Але у цьому матчі динамівцям потрібно протиставити римлянам свою гру, свою філософію, яку вони награють з тренером. Потрібно зіграти дуже дисципліновано та грамотно в обороні, думаю, в Динамо також будуть шанси, щоб забити.

Дуже небезпечним для Динамо буде Довбик, але за умови, якщо будуть простріли та кроси на нього в штрафний та воротарський майданчики. Якщо Артем не зіграє проти Динамо, то це буде великим плюсом. Так, кияни дуже добре знають Довбика, але їм у будь-якому випадку буде важко йому протистояти, бо Артем може протаранити будь-якого захисника", – сказав Худоб’як.