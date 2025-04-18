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Аморім: Хтось колекціонує футболки, а я хотів би зберегти шум трибун "Олд Траффорд"

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 08:45
Аморім: Хтось колекціонує футболки, а я хотів би зберегти шум трибун Олд Траффорд
Рубен Аморім
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу команди над Ліоном в шаленому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи та оцінив підтримку трибун.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Хтось колекціонує футболки чи шарфи, а я хотів би взяти із собою шум трибун. Це найкращий звук у світі.

Чудовий вечір. За рахунку 2:4 здавалось, що все завершилось, але в таких матчах потрібно грати до кінця", – поділився Аморім.

Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон". Також підсумки матчу підбив головний тренер французького колективу Паулу Фонсека.

Ліон Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Ліга Європи-2024/25

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