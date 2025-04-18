Аморім: Хтось колекціонує футболки, а я хотів би зберегти шум трибун "Олд Траффорд"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу команди над Ліоном в шаленому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи та оцінив підтримку трибун.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Хтось колекціонує футболки чи шарфи, а я хотів би взяти із собою шум трибун. Це найкращий звук у світі.
Чудовий вечір. За рахунку 2:4 здавалось, що все завершилось, але в таких матчах потрібно грати до кінця", – поділився Аморім.
Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.
Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон". Також підсумки матчу підбив головний тренер французького колективу Паулу Фонсека.