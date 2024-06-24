Хоселу вирішив покинути Реал

Хоселу відхилив пропозицію Реала щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, раніше Ніколо Скіра писав, що Реал скористається опцією викупу Хоселу в Еспаньола. Втім, гравець спокусився пропозиціями з Близького Сходу. Наразі він обирає між клубами з Саудівської Аравії та Катару.

Джерело зазначає, що Карло Анчелотті хотів би, щоб досвідчений нападника залишився в команді, адже він приносить користь як на полі, так і за його межами. Втім, Хоселу розуміє, що з приходом Кіліана Мбаппе та Ендріка у нього буде обмаль ігрового часу в наступному сезоні.

Нагадаємо, іспанець потрапив у Реал ще в 19-річному віці, але тоді не зміг закріпитися в першій команді, після чого протягом довгих років виступав за менш статусні клуби в Іспанії, Німечині та Англії.

Втім, усе змінив сезон-2022/23, в якому Хоселу забив 16 голів у складі Еспаньола, після чого Реал орендував свого колишнього гравця. І не дарма — 34-річний нападник відзначився 18 голами і 3 асистами в 49 поєдинках.