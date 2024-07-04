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Кроос: Зроблю все можливе, аби бажання Хоселу не здійснилося

Игорь Чернявский — 4 липня, 13:42
Кроос: Зроблю все можливе, аби бажання Хоселу не здійснилося

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос відповів своєму партнеру по Реалу Хоселу, який сказав, що збирається відправити Тоні на пенсію.

Слова Кроса наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я розумію, до чого він хилить. Він має право на таке бажання, а я зроблю все, що в моїх силах, аби воно не здійснилося.

Повернення у збірну Німеччини було пов’язано з метою виграти чемпіонат Європи. Я б не повернувся, якби вважав, що у нас немає шансів", — сказав Кроос.

Завтра, 5 липня, збірні Німеччини та Іспанії зустрінуться у чвертьфіналі Євро-2024. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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