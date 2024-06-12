Реал залишить у команді джокера, який врятував півфінал ЛЧ з Баварією

Реал скористається опцією викупу Хоселу з Еспаньола.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

За його інформацією "вершкові" заплатять клубу Сегунди півтора мільйони євро. Нагадаємо, саме дубль Хоселу допоміг Реалу здійснити камбек на останніх хвлинах матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

#RealMadrid will trigger the option to buy (€1,5M) to sign #Joselu from #Espanyol on a permanent deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2024

Хоселу потрапив у Реал ще в 19-річному віці, але тоді не зміг закріпитися в першій команді, після чого протягом довгих років виступав за менш статусні клуби в Іспанії, Німечині та Англії.

Втім, усе змінив сезон-2022/23, в якому Хоселу забив 16 голів у складі Еспаньола, після чого Реал орендував свого колишнього гравця. Окрім вищезгаданих 20 м’ячів у ворота Баварії, форвард також відзначився 10 голами та 2 асистами в Ла Лізі.