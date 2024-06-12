Реал залишить у команді джокера, який врятував півфінал ЛЧ з Баварією
Реал скористається опцією викупу Хоселу з Еспаньола.
Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).
За його інформацією "вершкові" заплатять клубу Сегунди півтора мільйони євро. Нагадаємо, саме дубль Хоселу допоміг Реалу здійснити камбек на останніх хвлинах матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Хоселу потрапив у Реал ще в 19-річному віці, але тоді не зміг закріпитися в першій команді, після чого протягом довгих років виступав за менш статусні клуби в Іспанії, Німечині та Англії.
Втім, усе змінив сезон-2022/23, в якому Хоселу забив 16 голів у складі Еспаньола, після чого Реал орендував свого колишнього гравця. Окрім вищезгаданих 20 м’ячів у ворота Баварії, форвард також відзначився 10 голами та 2 асистами в Ла Лізі.