Хоселу перейшов до Аль-Гарафа: новий етап кар'єри іспанця

Форвард Реала та збірної Іспанії Хоселу перейшов до катарського клубу Аль-Гарафа.

Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Сума трансферу оцінюється в 1,5 млн євро, а контракт буде розрахований до 2026 року.

"Реал дякує Хоселу за його професіоналізм та мадридський дух і висловлює всю свою прихильність йому та його родині, якій бажає всього найкращого на цьому новому етапі їхнього життя" — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Хоселу перейшов у Реал влітку минулого року. За його оренду мадридці заплатили 500 тис євро.

У попередньому сезоні Хоселу в Реалі забив 18 голів у 49 матчах. Іспанський нападник зумів виграти за один рік у мадридському клубі три титули: 1 Лігу чемпіонів, 1 Лігу та 1 Суперкубок Іспанії.